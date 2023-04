"On m'aurait traité d'irresponsable" : Laurent Nuñez assume les mesures draconiennes au Stade de France

Alors que les opposants à la réforme des retraites prévoyaient de manifester leur colère aux abords du Stade de France, la demande a été rejetée afin de "prévenir les troubles à l'ordre public", a justifié le préfet de police de Paris. En cause, un "contexte où il risque d'y avoir un certain nombre de troubles", listés par Laurent Nuñez sur le plateau de BFMTV. Premièrement, il y a un risque "d'afflux de spectateurs" avec près de 78.000 personnes attendues, ensuite le temps d'attente aux entrées sera rallongé du fait de "palpations plus longues", et enfin, les autorités s'attendent à des "croisement de flux" du fait de la présence de personnes "qui risquent d'être écartées par les stadiers".

Une situation considérée comme similaire à celle observée lors de la finale de la Ligue des champions en mai 2022, dont la gestion avait été décrite comme "irresponsable" par un rapport de l'UEFA. Alors, hors de question dans ce contexte pour la préfecture de police d'ajouter "une manifestation revendicative au même moment". "Il n'y a jamais de manifestation revendicative quand il y a une manifestation sportive", a ajouté le haut fonctionnaire.