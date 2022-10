"On va lui faire une Samuel Paty" : un enseignant menacé de mort à Évry

"Le sale juif doit arrêter de faire le malin (...) On va lui faire 'une Samuel Paty' à lui et son père le vieux rabbin sioniste". "Les juifs on en veut pas (sic) dans des lycées, restez dans vos synagogues. On va s'occuper (de ce professeur) à la sortie du Lycée (sic)". Ces menaces ont été adressées à un professeur du lycée Georges Brassens à Évry, dans l'Essonne, via une lettre anonyme directement envoyée à son établissement. Elles ont entraîné l'ouverture, ce jeudi par le parquet d'Évry, d'une enquête pour "menace de mort avec comme circonstance aggravante l'appartenance, vraie ou supposée de la victime, à une religion déterminée".

Depuis, l'enseignant âgé d'une trentaine d'années est placé sous protection de la police. Des agents sont postés devant son domicile et devant l'établissement où il enseigne depuis la rentrée, a détaillé une source policière à l'AFP. Aucune interpellation n'a eu lieu dans l’immédiat, a précisé le parquet.