Opération hors norme et inédite pour évacuer une femme de 391 kilos dans la Meuse

L'opération, programmée depuis plusieurs mois, a été réalisée en coordination avec de nombreux acteurs, comme les médecins du centre de spécialité contre l'obésité du CHRU Nancy, le centre d'hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Verdun ou encore le SAMU. Outre des infirmières et des médecins, elle a mobilisé dix gendarmes et 40 sapeurs-pompiers, dont certains de l'unité spécialisée dans les opérations de sauvetage en milieu périlleux (GRIMP) ainsi qu'une ambulance bariatrique, spécialement équipée pour les personnes de forte corpulence et venue de Belgique.

En raisons des difficultés logistiques, de nombreuses cloisons de l'appartement ont dû être démolies. Le sol du rez-de-chaussée a aussi été tronçonné, afin de procéder à l'évacuer par la fenêtre du rez-de-chaussée. En plus, l'accès à certaines rues autour du lieu de l'intervention a été interdit une partie de la journée. "L'évacuation s'est réalisée de 13h30 jusqu'à 14h30", précise la préfecture de la Meuse.