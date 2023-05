Opération "Wuambushu" à Mayotte : la démolition du vaste bidonville Talus 2 a commencé

Depuis le début de l'année, nous sommes à 1000 cases insalubres identifiées dans des périmètres visés", avait indiqué vendredi dernier le préfet de Mayotte, signalant que "700 cases ont déjà fait l'objet d'une enquête sociale, ce qui représente 300 familles et environ 1300 personnes". "Wuambushu" est accusée d'être "brutale", "anti-pauvres" et violant les droits des migrants par des associations, mais elle est soutenue par les élus et de nombreux habitants mahorais. Sur les 350.000 habitants estimés de Mayotte, la moitié ne possède pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île.