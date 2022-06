Orages : enquête ouverte après la mort d'une femme percutée par une voiture à Rouen

Selon les premiers éléments, la victime marchait dans la rue lorsqu'une coulée de boue a entraîné un véhicule garé en amont et l'a percutée. La jeune femme "a été retrouvée, mais elle est décédée", a indiqué le cabinet du maire de la ville normande, dans la soirée. Sur place, les habitants sont toujours sous le choc. "Il y a eu un orage et ça a dévalé complètement dans la rue Verte. Cela a emmené carrément les voitures (...) On a vu la dame qui remontait contre le courant. Mais c'était absolument horrible, ça tombait de partout", raconte un voisin du drame au micro de LCI.

Peu avant 21 heures, samedi, Gérald Darmanin avait fait état d'une "femme disparue à Rouen" sur Twitter, avant qu'elle ne soit annoncée décédée. "Au-delà des coupures d'électricité et des dégâts matériels, cet épisode aura malheureusement fait une victime. Mes pensées vont à la famille et à ses proches", a aussitôt déploré le député de la Seine-Maritime Damien Adam.