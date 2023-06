Orages violents dans le Tarn-et-Garonne : un homme en urgence absolue après la chute d'un arbre sur une véranda

Plus de 9500 foyers ont été privés d'électricité dans le Tarn-et-Garonne, et plus de 6500 dans le Gers selon Enedis. Un peu plus à l'Ouest, de fortes chutes de pluie et de grêle ont touché des villages dans les Pyrénées-Atlantiques, tapissant les sols de gros grêlons, qui ont endommagé des cultures et entraîné des inondations localisées.