Albertine, 99 ans, morte depuis plusieurs années : une macabre découverte due à la ténacité d'un maire

Alertée, la brigade de recherches de la gendarmerie se rend sur place. Après que les agents de la ville ont débroussaillé le jardin, les militaires pénètrent dans la maison. Mais le corps d'Albertine H. est introuvable.

Auditionné sur son lit d'hôpital le 30 août, Daniel leur assure que le corps de mère repose sur son lit et qu'elle est morte "depuis cinq ans". La brigade criminelle arrive à Bretoncelles. "Les enquêteurs cherchent immédiatement sur le lit. Mais au bout de tant d'années, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que de la poussière. Le plus grand os était grand comme mon ongle de pouce. Il n'y a pas de crâne, pas de fémur. Très honnêtement, je pense qu'elle est morte depuis bien plus longtemps que cinq ans", commente le maire.