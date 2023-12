Orne : le dealer présumé proposait un large choix de drogues... et des cadeaux de fidélité

Un homme a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi à Alençon (Orne) par la police après un refus d'obtempérer. Chez lui, et dans des logements attenants, les fonctionnaires ont retrouvé plus de 100.000 euros de stupéfiants. Le suspect offrait même des goodies à ses clients !

Quand un simple contrôle permet de résoudre une belle affaire. Mardi, vers 1 heure du matin, la Brigade anti-criminalité d'Alençon (Orne) patrouille dans le quartier de Perseigne. Les forces de l'ordre souhaitent contrôler un conducteur. Ce dernier n'obtempère pas et abandonne son véhicule, prenant la fuite en courant.

L'individu est finalement interpellé et les policiers retrouvent sur lui de la résine de cannabis, plusieurs centaines d'euros et un trousseau avec de nombreuses clés. Les enquêteurs décident alors de réaliser une perquisition dans la cave de son domicile et y découvrent pas moins de 24 plaquettes de résine de cannabis pour un poids total de 2,4 kilos. La saisie ne s'arrêtera pas là...

Saisie de l'année en matière de stupéfiants à Alençon

En effet, les autres clefs du suspect intriguent les policiers... Après vérifications, ils constatent que celles-ci ouvrent de nombreux logements. Ces derniers sont perquisitionnés.

Les investigations permettent de découvrir 1,3 kg de résine de cannabis, 250 grammes d’herbe, 500 grammes de cocaïne, 2,3 kg d’héroïne ainsi que 100 grammes de crack et ecstasy. La valeur marchande des stupéfiants est de plus de 100.000 euros. La police met également la main sur de nombreux emballages, des livres de comptes, du matériel de coupe et de pesée et du matériel de mise sous vide.

Plus surprenant, le dealer présumé avait d'autres objets en lien avec son trafic dans ses logements. Des "produits publicitaires" faisant la promotion du point de deal ont en effet été découverts. Ces mugs à l’effigie du point de vente ont été retrouvés chez le suspect. Il distribuait ces cadeaux aux meilleurs clients.

Police nationale

Cette affaire est la saisie de l'année la plus importante de en matière de stupéfiants à Alençon. Le trafiquant présumé doit être présenté ce vendredi devant le tribunal judiciaire.