Orpaillage illégal en Guyane : le militaire disparu retrouvé mort

"J'ai la tristesse et la douleur de vous annoncer que l'on a retrouvé le corps de l'adjudant Guy Barcarel qui malheureusement est décédé", a indiqué le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, aux députés de la commission de la Défense, qui lui ont rendu hommage par une minute de silence. "Je tiens au nom du gouvernement à avoir une pensée particulière pour sa mémoire, pour sa famille et à adresser (mes) condoléances à l'ensemble des Guyanaises et des Guyanais", a-t-il ajouté, rappelant que le sous-officier était également "chef coutumier amérindien".

"Le corps a été retrouvé, c'est l'essentiel, on va pouvoir lui donner des funérailles", a de son côté déclaré Laurent Yawalou, maire de Camopi, dans l'est de la Guyane, d'où le militaire était originaire.