"Pandora papers" : Dominique Strauss-Kahn visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée

Documents à l'appui, "Cash Investigation" affirme qu'il a notamment conseillé le président congolais Denis Sassou-Nguesso pour plaider la cause du Congo, pays très endetté, auprès du FMI. "L'administration fiscale a demandé un rendez-vous à mon client et il ne s'est rien passé depuis", a déclaré à l'AFP Me Jean Veil, l'avocat de DSK. "J'en déduis que l'administration a été convaincue qu'effectivement, il était un résident fiscal marocain. Pour moi, c'était un dossier qui était clos. Quand il vient à Paris, c'est moins de six mois, il n'a pas d'enfant à Paris, son travail n'est pas en France, je ne vois pas les éléments qui permettent de justifier le fait que sa fiscalité serait fautive", a-t-il ajouté.

En octobre 2021, DSK s'était défendu sur Twitter. "Je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et (...) j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812.000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020", avait-il écrit. Le PNF a ouvert en février une autre enquête pour blanchiment de fraude fiscale à la suite des révélations des "Pandora Papers", visant l'ex-Premier ministre tchèque et milliardaire Andrej Babis.