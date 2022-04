Métro parisien : des passagers bloqués pendant près de deux heures sur la ligne 8

Le train "s’est arrêté vers 07h10 entre les stations Invalides et Concorde, lumières éteintes", a rapporté la journaliste. "Dans mon wagon, les gens sont restés calmes et patients, appelant pour certains leurs employeurs pour les prévenir du retard et prenant des photos comme preuve. La conductrice nous parlait juste d’ 'avarie du train' et nous demandait de ne pas ouvrir les portes", a-t-elle poursuivi.