Par "paresse d'aller en cours", un élève aurait envoyé des messages de menaces terroristes à son lycée

Un lycéen âgé de 16 ans a été interpellé ce vendredi matin à Cenon. Il est soupçonné d'avoir envoyé des messages de menaces signés notamment Al-Qaïda à son établissement. Il a partiellement reconnu les faits.

Près de 200 collèges et lycées visés en une semaine et ce jour, une deuxième arrestation. Au lendemain de l'interpellation d'un mineur à Malakoff (Hauts-de-Seine) et alors que celui-là est toujours en garde à vue, un autre jeune a été interpellé ce vendredi matin au domicile de ses parents à Cenon cette fois, en Gironde, dans le cadre des enquêtes ouvertes après les courriels de menaces envoyés à des établissements scolaires de l'Hexagone.

L'individu interpellé ce matin est un adolescent âgé de 16 ans. Ce dernier est soupçonné d'avoir envoyé à différentes personnes de son lycée des menaces et messages d’alerte à la bombe.

Le parquet de Bordeaux précise ce jour à LCI-TF1 que ces messages étaient signés "Groupe : (Al-Qaïda - Daech - Hamas)- Guerrier de Daech ! Tueur au sang froid ! Serviteur du grand groupe Dæsh !" et qu'ils avaient été adressés par courriels depuis deux jours au lycée Tregey situé à Bordeaux. Le parquet de Bordeaux avait ouvert une enquête dès avoir pris connaissance de ces faits et saisi les services de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS 33) afin d’identifier l’auteur de ces faits. Et il aura fallu moins de 72 heures aux policiers pour identifier un suspect.

Il conteste toute malveillance

Identifié grâce à son adresse IP, le lycéen a été immédiatement été placé en garde à vue après son interpellation pour "menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une charge de mission du ministère public", "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et "apologie publique d'un acte de terrorisme.

"Dans sa première audition, le mis en cause reconnaît partiellement les faits, les justifiant par sa paresse d’aller en cours mardi 27 mars dernier. Malgré la teneur très violente des menaces proférées, l’individu conteste toute malveillance et toute velléité de passage à l’acte", révèle le parquet de Bordeaux.

Inconnu de la police et de la justice

Le suspect est scolarisé au sein du Lycée Tregey et est inconnu des services de police et de la justice.

La proviseure du lycée et les enseignants visés dans les écrits menaçants ont déposé plainte.

Les investigations se poursuivent et sauf élément de nature à envisager une autre décision, le parquet envisage le déferrement du mis en cause dans la journée de vendredi.