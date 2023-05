Un balcon s'effondre à Paris, deux blessés graves

Un dramatique accident est survenu à Paris. Dans la soirée de vendredi, peu avant 20h, un balcon sur lequel se trouvaient deux personnes s'est détaché d'un immeuble situé dans le 13e arrondissement de la capitale, rapporte le site Actu. Tombés depuis le 5e étage de cet immeuble, un homme et une femme âgés d'une soixantaine d'années ont été transportés à l'hôpital dans un état grave, leur pronostic vital étant engagé.

"J'étais dans ma chambre et d'un coup, j'ai entendu comme une explosion. J'ai paniqué, je suis partie directement sur le balcon voir s'il y avait quelque chose dehors, si les voisins étaient sortis et là, je ne voyais rien, mais en penchant ma tête, j'ai vu deux de mes voisins inconscients parterre. Le sol du balcon en béton était en bas et en me retournant, j'ai vu que le mur était comme rasé (...), j'ai appelé les pompiers et après, j'étais complètement choquée, je ne pouvais plus bouger", raconte à notre équipe cette habitante de l'immeuble de six étages situé avenue de Paris.