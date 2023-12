Paris : un bébé de 8 mois gardé par sa nourrice meurt dans sa poussette

Lundi, une fillette de 8 mois est décédée dans le 15e arrondissement alors qu'elle se trouvait avec sa nourrice, la mère de cette dernière et deux autres enfants de 3 ans et 1 an. C'est la nourrice qui a appelé les secours après avoir constaté que la fillette était inanimée dans la poussette. Selon elle, la victime aurait été étranglée par son écharpe, que maintenait son aîné âgé de 3 ans.

C'est un terrible accident qui s'est produit lundi soir dans le 15e arrondissement de Paris. Vers 18 heures, un appel a été passé aux pompiers pour porter secours à un bébé de 8 mois qui ne respirait plus et qui se trouvait alors avec sa nourrice, la mère de celle-ci, et deux autres enfants âgés de 3 et 1 an sur l'avenue Félix Faure.

À 18h35, malgré l'intervention du Samu de l'hôpital Necker, situé non loin de là, et les soins prodigués, la fillette n'a pu être sauvée. Son décès a été constaté en présence de ses parents et de sa nourrice, tous très choqués.

Étranglée par une écharpe?

Immédiatement, le magistrat de permanence criminelle et une équipe de la brigade des mineurs se sont rendus sur place. Selon les premières investigations et les premiers témoignages recueillis, il semblerait que la fillette ait été étranglée par son écharpe.

En effet, alors que le bébé se trouvait dans la poussette, son aîné âgé de 3 ans qui marchait à ses côtés aurait maintenu l'écharpe de cette dernière. La nourrice aurait ensuite constaté que le bébé ne respirait plus et appelé les secours.

Le parquet a ouvert une enquête

Contacté par TF1info ce lundi, le parquet de Paris indique avoir ouvert une enquête en "homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence à la suite du décès d’un enfant de 8 mois, survenu lundi 18 décembre en fin d’après-midi, alors qu’il était en poussette, entouré d’autres enfants et de deux adultes."

Des investigations sont en cours. Une autopsie devait être pratiquée.