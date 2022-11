Paris : un individu soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux élèves activement recherché

Vive inquiétude ce vendredi matin pour les parents d'élèves du 15e arrondissement après la réception d'un message de la part des directeurs ou directrices de leur établissement. Il fait état d'"une personne malveillante signalée dans le quartier". Les chefs d'établissement, qui se montreront particulièrement attentifs à la sortie des classes, n'en disent pas plus sur cet appel à la vigilance et à la prudence, mais selon une source locale, "l'individu malveillant' est soupçonné d'avoir commis au moins deux agressions sexuelles sur deux jeunes hommes dans la rue dans la matinée dans le quartier.

"Vers 7 h 30, à l'angle des rues Lacordaire et de la Convention, l'individu s'en serait pris d'abord à un garçon de 18 ans et, sous la contrainte, l'aurait conduit dans une impasse avant de lui mettre la main dans le pantalon. Sous la menace d'un couteau, il aurait imposé à la victime des attouchements sur ses parties génitales. Il lui aurait déclaré également être porteur d’une arme de poing afin de l’intimider. Le passage d'une femme dans la rue a permis au jeune homme de prendre la fuite", nous détaille cette source.

"Peu après, à l'angle des rues Lacordaire et Cévennes vers 8h30, l'agresseur présumé s'en serait pris à un autre jeune garçon, âgé de 16 ans, et a voulu l'agresser sexuellement. Ce dernier ne s'est pas laissé faire et lui a mis son poing dans la figure", précise-t-elle.

L'auteur présumé des faits s'est ensuite sauvé. Il était activement recherché à la mi-journée. "De très nombreuses patrouilles de police sont déployées pour tenter de le retrouver", assure cette source. Les deux victimes ont été conduites au Commissariat Central afin de déposer plainte. Une enquête a été ouverte.