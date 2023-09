Paris : un piéton mortellement fauché par un automobiliste en fuite après un refus d'obtempérer

Dans sa course, le fuyard a fauché un piéton, âgé de 30 ans, au niveau du boulevard Macdonald, proches des lieux de sorties nocturnes. Malgré l'intervention des services de secours, la victime est décédée sur place. Les recherches ont permis de retrouver le véhicule en cause, stationné dans une rue de nord-est de la capitale. À l'heure actuelle, le conducteur est toujours en fuite et recherché par la police. Une enquête est en cours et confiée au Service du traitement judiciaire des accidents.