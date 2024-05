Le ministre de l'Intérieur annonce ce vendredi qu'un projet d'attentat visant les épreuves de football des Jeux Olympiques à Saint-Etienne a été déjoué. Le 22 mai dernier, un ressortissant tchétchène de 18 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat d'inspiration islamiste sur le sol national a été interpellé.

L'annonce a été faite par le patron de place Beauvau. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin révèle que la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) a procédé le mercredi 22 mai 2024 à Saint-Etienne (Loire) "à l'interpellation d'un ressortissant tchétchène de 18 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat d'inspiration islamiste sur le sol national."

Les premières investigations ont démontré que cet individu "préparait de manière active un attentat contre le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne à l'occasion des épreuves de football qui s'y dérouleront" dans le cadre des Jeux Olympiques organisés cet été en France. Le suspect aurait "souhaité s'en prendre à des spectateurs, mais également aux forces de l'ordre et mourir en martyr", ajoute le ministre.

Inconnu des services de police

Selon une source proche du dossier, le suspect est arrivé en France en 2023 avec sa famille et est "en cours de demande d'asile". Il n'est ni connu des services de police, ni des services de renseignement.

Dans son téléphone portable, les enquêteurs ont retrouvé des discussions sur une messagerie cryptée, des vidéos de lui filmant des repérages autour du stade Geoffroy Guichard, et des contenus à caractère islamistes.

Face aux enquêteurs, le suspect, à qui il est "reproché d’avoir, au nom de l’idéologie djihadiste de l’état islamique, envisagé de commettre une action violente notamment en ciblant des rassemblements de supporters, en marge d’événements sportifs devant se tenir à Saint Etienne pendant les jeux olympiques", selon le parquet national antiterroriste, a nié avoir eu le projet de commettre un attentat.

À l'issue de 96 heures de garde à vue, il a été mis en examen le 26 mai 2024 des chefs d’"association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes" et placé en détention provisoire. Les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire.

Le premier attentat déjoué contre les Jeux

Gérald Darmanin a félicité "les services de renseignement qui démontrent une nouvelle fois que la lutte contre le terrorisme et la protection de notre pays". Il rappelle également qu'il s'agit ici du premier attentat déjoué contre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et du 50ᵉ attentat déjoué par nos services de renseignement depuis 2017.