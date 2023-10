Paris : un père de famille violemment agressé lors d'un homejacking

La victime, qui a reçu plusieurs coups de marteau, a été contrainte de faire le tour de l’appartement et d’ouvrir le coffre du domicile. Pendant ce temps, sa femme, sa fille et sa petite-fille étaient séquestrées et attachées dans une chambre.

Le père de famille, qui présentait plusieurs plaies au niveau de la tête, a été conduit à l'hôpital Lariboisière, à Paris, pour effectuer des examens et pour être suturé. Les auteurs de ce home-jacking sont eux toujours en fuite après avoir dérobé les clefs du véhicule familial. Une enquête pour vol à main armée vient d'être ouverte et a été confiée à la police judiciaire.