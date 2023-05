Paris : un homme tué par balle dans le 8e arrondissement en plein après-midi

Il était 15h20 ce mercredi après-midi quand un homme a été grièvement blessé par balle. Quelques minutes plus tôt, un individu était entré dans une agence immobilière du boulevard de Courcelles à sa recherche. Présent dans les locaux, un homme, âgé d'une trentaine d'années, aurait alors pris la fuite par une porte dérobée pour se réfugier dans un commerce tout proche.

C'est là qu'il aurait été touché. Grièvement blessé, il a reçu un massage cardiaque sur place mais il n'a pas survécu à ses blessures. Selon une source policière, le scooter de l’auteur présumé et celui de ses complices ont été retrouvés à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), après avoir été aspergés de mousse d'extincteur afin de compliquer le travail de la police technique et scientifique. Les auteurs sont ensuite partis dans une seule et même voiture. Au moins 3 ou 4 hommes sont activement recherchés par la police.

Plus d'infos à suivre...