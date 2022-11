Paris : une personne en trottinette électrique décède après une collision avec une camionnette

Cette nouvelle tragédie pose des questions de sécurité publique. Alors que de plus en plus de Français utilisent des trottinettes électriques, le nombre d'accidents mortels augmente selon la Sécurité routière : 22 en 2021, 7 en 2020 et 10 en 2019. L'an dernier, pas moins de 6000 blessés ont également été dénombrés.