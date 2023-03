Près de 1500 blessés à Paris : vélos, trottinettes... les accidents en forte hausse en 2022

Il y a ceux qui ne peuvent plus s'en passer. Et ceux qui ont préféré, en raison des dangers, y renoncer. À Paris, le nombre d'utilisateurs de vélos et trottinettes - en libre-service ou non, électriques ou non -, et autres gyropodes a connu au cours des dernières années une hausse significative.

Depuis le Covid, Romain, professeur des écoles, ne jure ainsi que par la bicyclette pour effectuer ses déplacements. Charlotte, mère de famille et architecte, a, par contre, préféré délaisser son vélo après le confinement. "C'est l'anarchie dans toutes les rues. Il a beau y avoir des pistes cyclables, tout le monde fait n'importe quoi : des trottinettes dans tous les sens sur les trottoirs, des cyclistes qui ne connaissent pas le code de la route et des parents terrorisés à l'idée de voir traverser leur enfant", estime-t-elle.

La hausse de la pratique et le non-respect des consignes de certains se sont répercutés sur l'accidentologie dans la ville, en témoignent les derniers chiffres par la Préfecture de police de Paris communiqués ce mardi à TF1info. Ainsi, entre 2019 et 2022, la circulation des engins à mobilité douce a engendré un nombre d'accidents en hausse significative, passant de 978 à 1478.