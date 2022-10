Agression du jeune Yuriy en 2021 : 13 adolescents renvoyés devant la justice

Un 14e jeune homme a fait l'objet d'un non-lieu, faute de charges suffisantes. Certains des treize garçons mis en cause et présumés innocents ont fini par reconnaître et regretter leurs coups. La piste du règlement de compte entre bandes rivales a été confirmé le juge d'instruction après un an et demi d'enquête.

Par ailleurs, l'enquête a établi l'intention de tuer des mis en cause, a continué le juge, au vu de leur acharnement et de leur ciblage des zones "vitales" du corps de Yuriy. Il n'a en revanche pas retenu la préméditation, faute de preuves. Ni l'avocat de Yuriy, ni l'avocat de Julien n'ont fait de commentaire dans l'immédiat.