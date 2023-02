Agression filmée sur les Champs-Élysées : une enquête ouverte

Une violente agression et des mesures de sécurité. Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux samedi 18 février, montre une violente agression sur une personne présentée comme un chauffeur de taxi. Quelques heures plus tard, la préfecture de police de Paris a annoncé avoir mis en place une présence renforcée des forces de l'ordre aux abords des stations de taxis situées dans le quartier des Champs-Élysées.

Diffusée dans la nuit de vendredi à samedi, la vidéo filmée par une caméra fixée à l'intérieur de l'habitacle de la voiture montre l'agression d'une personne qui serait un chauffeur de taxi, selon les informations diffusées par un compte Twitter de "défense du taxi" parisien et relayées par la préfecture de police samedi.

Sur cette vidéo, qui aurait été filmée en milieu de soirée ce vendredi, on aperçoit un homme sortir de ce qui s'apparente à une voiture de taxi et être pris violemment à partie par deux individus. La victime est, ensuite, plaquée contre un autre taxi, garé du côté impair de la plus célèbre des avenues du monde.