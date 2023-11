Paris : interpellation d'un mineur soupçonné d'avoir agressé un rabbin dans le métro

C'est dans le couloir de correspondance du métro parisien, entre Porte de la Chapelle et Gare du Nord, que les faits se sont déroulés vers midi, mercredi 8 novembre. Là, selon une source policière, un individu se serait adressé, en langue arabe et de manière agressive, à un homme en tenue de rabbin avant de lui porter un coup de pied dans le dos et de prendre la fuite.

Immédiatement alertés de ces faits par un appel au 3117 (le numéro Alerte SNCF), les services de sécurité ont tout mis en œuvre pour retrouver l'auteur du coup. Grâce à la vidéosurveillance, ils ont pu localiser un individu.