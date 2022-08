Paris : après la disparition inquiétante d'une jeune femme, les stars se mobilisent

Qu'est-il arrivé à Jade, 18 ans ? Depuis jeudi, ses photos se partagent sur les réseaux sociaux après que sa maman, Karin Gelain, agente artistique et directrice de casting, a posté un message sur Instagram pour signaler sa disparition en donnant son signalement.

La jeune fille blonde aux yeux clairs est sortie mercredi soir, et n'a pas donné de nouvelles depuis. "Ma fille Jade ne m'a pas donné signe depuis hier. Elle m'a envoyé un message à 21h30 pour me dire qu'elle rentre depuis plus rien. Téléphone éteint, elle ne s'est pas rendue à son travail, ce matin, ça ne lui ressemble pas. Je suis anéantie, elle porte un jean Levis et un débardeur à rayures vertes. Elle était dans le marais vers Hôtel de Ville", précisait Karin Gelain dans son post jeudi.