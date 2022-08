Paris : la fresque murale du policier Ahmed Merabet "de nouveau souillée" par des tags

"Je venais de le refaire." Derrière le portrait au pochoir du policier Ahmed Merabet, abattu par les frères Kouachi, le 7 janvier 2015, le street artiste C215 a déploré les inscriptions retrouvées sur son œuvre. Son hommage artistique, situé sur un boîtier électrique, au 62 boulevard Richard Lenoir, dans le XIe arrondissement de Paris, à deux mètres de l'endroit où le fonctionnaire de police a été laissé pour mort, juste après l'attaque des locaux du journal satirique, a été "de nouveau souillé".

"Le portrait d'Ahmed Merabet de nouveau souillé. Je venais de le refaire", a tweeté Christian Guémy, alias C215, l'un des pochoiristes les plus reconnus de la scène street art mondiale. Partageant un tweet dans lequel l'autrice s'émeut de la présence de tags sur le portrait du policier lâchement assassiné, il a promis de "le refaire" encore "s'il n'est pas possible de nettoyer". "Je l'ai refait je ne sais combien de fois. C'est comme cela. Pensées pour (sa sœur) Nabia et sa maman", a-t-il ajouté.