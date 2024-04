Un incendie fait trois morts dans un immeuble du 11ᵉ arrondissement de Paris

Un incendie s'est déclenché ce 7 avril aux alentours de 20h30 dans un immeuble rue de Charonne, à Paris. Trois personnes ont été tuées, selon un premier bilan.

Un incendie dans un appartement parisien a fait trois morts ce dimanche 7 avril, ont confirmé des sources policières au service police-justice de TF1. Le feu s'est déclenché vers 20h30 au 7ᵉ étage d'un immeuble qui en compte 8 et qui est situé au 146 rue de Charonne, dans le 11ᵉ arrondissement de la capitale. Son origine n'est pas connue pour le moment.

Une "mise à l'abri" possible

Parmi les victimes, on compte deux personnes retrouvées sans vie à l'intérieur de l'appartement et une troisième personne ayant tenté d'échapper aux flammes en se jetant par la fenêtre. L'incendie, qui n'a touché qu'un seul appartement, a été maitrisé par les 66 sapeurs-pompiers et 17 engins déployés sur place, qui ont ainsi évité le risque de propagation.

"Les habitants de l’immeuble devraient pouvoir réintégrer leurs appartements d’ici deux heures. Nous organiserons, si nécessaire, une mise à l’abri pour les occupants du 7e étage", a indiqué vers 22h Nour Durand-Raucher, conseiller du 11ᵉ arrondissement, au Parisien.