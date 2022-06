Braquage de la bijouterie Bulgari en septembre 2021 : deux hommes interpellés

Deux hommes, soupçonnés d'avoir participé au braquage estimé à 10 millions d'euros du bijoutier Bulgari place Vendôme à Paris en septembre dernier, ont été interpellés mardi, a appris l'AFP mercredi de sources policière et judiciaire. Les deux suspects, âgés de 26 et 37 ans et originaires de Seine-Saint-Denis selon la source policière, ont été placés en garde à vue, selon la source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Ils sont interrogés par les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour vol avec arme et en bande organisée, et association de malfaiteurs.