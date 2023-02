Paris : des milliers d'euros dérobés dans un bureau de tabac grâce à... un tunnel

Le ou les voleurs se sont emparés de plusieurs milliers d'euros de jeux à gratter et de six bouteilles de champagne Dom Pérignon. Et ont même eu l'audace de prendre de temps de faire quelques paris sur une borne PMU, pour 6817 euros au total. Ils sont désormais en fuite. C'est le premier district de la police judiciaire parisienne qui enquête sur l'infraction, et tente de retrouver leur trace.