Paris : cinq ans de prison pour la pousseuse toxicomane du métro

Lors du procès, Gertrude Eog, qui avait bu de nombreuses bières et consommé plusieurs doses de crack au moment des faits, a expliqué son geste par sa volonté d'échapper à des démons intérieurs et nié avoir voulu pousser la victime sur les voies. L'accusée, qui a demandé pardon plusieurs fois au cours de l'audience à la victime - absente - a indiqué qu'elle entendait des "voix" et voulait "échapper à des bêtes" en se jetant sur les rails du métro. Mais elle en aurait été empêchée par la jeune Hongroise qui lui barrait le chemin.

Au regard de cette version de l'incident, son avocat, Farès Aidel, a plaidé qu'"elle était avant les faits, au moment des faits et après les faits dans un délire hallucinatoire", demandant à la cour de retenir une abolition de son discernement, ce qui l'aurait rendue pénalement irresponsable. Une conclusion tirée par la contre-expertise psychiatrique menée lors de l'instruction, alors que le premier collège de psychiatres avait seulement conclu à une simple altération du discernement.

La décision de la cour d'assises est "satisfaisante pour tous, ma cliente, la victime, et la société, car le soin ordonné va lui permettre de s'assurer qu'elle puisse reprendre une vie normale", a-t-il déclaré à l'issue du verdict. "Les débats et la décision font honneur à la justice. Le parcours de vie de ma cliente a été entendu", a-t-il salué.