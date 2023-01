Paris : des milliers de personnes manifestent en hommage à trois militantes kurdes assassinées en 2013

Encadré par un service d'ordre très présent, le cortège s'est élancé en fin de matinée de la gare du Nord derrière une banderole noire barrée des photos des trois militantes du Parti des travailleurs des Kurdistan (PKK) abattues en 2013 et du slogan "l'État turc a encore massacré 3 Kurdes à Paris". "Rien ne pourra arrêter la liberté des Kurdes", "Vérité et justice", "Nous voulons la justice", ont encore scandé les manifestants, dont les premiers ont rallié la place de la République à la mi-journée en passant par les lieux des triples meurtres de 2013 et 2022.

Lors des premiers, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, les militantes Sakine Cansiz, 54 ans, Fidan Dogan, 28 ans, et Leyla Saylemez, 24 ans, ont été tuées de plusieurs balles dans la tête dans l'enceinte du Centre d'information du Kurdistan (CIK) situé dans le Xe arrondissement de Paris. Leur assassin présumé, Omer Güney, a été rapidement écroué, mais il est décédé fin 2016 en prison, quelques semaines avant l'ouverture de son procès devant une cour d'assises. L'enquête de la justice française, qui avait pointé "l'implication" des services de renseignement turcs (MIT) sans toutefois désigner de commanditaires, se poursuit. Le MIT a lui officiellement démenti toute implication.