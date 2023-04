Paris : des policiers accusés d'avoir percuté des mineurs à scooter, l'IGPN ouvre une enquête

Selon le procès-verbal de police que nous avons pu consulter, "la conductrice a perdu le contrôle de son deux-roues et a percuté un plot de stationnement. Les trois individus sur le scooter ont été interpellés, avant d'être transportés en milieu hospitalier". "La conductrice souffre de douleurs abdominales, un passager qui n'était pas casqué se plaint de douleurs aux genoux, tandis que l'autre présente un traumatisme au niveau du dos et une plaie aux lèvres", ajoute le document. "Un véhicule de police a poursuivi un scooter monté par trois mineurs dont un n'était pas casqué" et "le scooter a chuté", complète le parquet de Paris, qui précise "la conductrice voit son pronostic vital engagé".

D'un autre côté, l'un des mineurs sur le scooter, âgé de 14 ans, affirme que "les policiers ont mis un coup de volant pour nous tamponner et nous faire un accident". Le parquet de Paris précise qu'"un choc a été évoqué par plusieurs personnes entre le véhicule de police et le scooter". La préfecture de police, elle, indique que les "circonstances restent (encore) à établir".