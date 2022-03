Paris : deux adolescents interpellés après un braquage dans le 8e arrondissement

C'est à priori une première dans la capitale. Si les faits ne sont pas exceptionnels dans une ville comme Paris, c'est l'âge des suspects qui a de quoi surprendre puisque ces derniers ont 14 et 15 ans.

Mercredi après-midi, deux malfaiteurs se sont introduits vers 14h45 dans la bijouterie "Time in motion", spécialisée dans les montres de prestige et de collection et située au 234 rue Saint-Honoré à Paris et ont braqué la gérante. Celle-ci arrive à déclencher l'alarme d'urgence qui prévient le 17. Vaillante, celle-ci va même jusqu'à se bagarrer à mains nues avec les deux malfrats. Elle est légèrement blessée à une main et sera soignée sur place peu après par les sapeurs-pompiers.

Les malfrats eux parviennent entre temps à prendre la fuite, et pas les mains vides. Neuf montres de luxe ont été dérobées. Le butin est estimé, pour l'heure, à 150.000 euros.