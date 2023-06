Paris : deux individus mis en examen et écroués après le meurtre d'un jeune homme dans le 16e arrondissement

Il aura fallu moins de quinze jours aux enquêteurs pour identifier les suspects. Vendredi 2 juin, deux individus, soupçonnés d'avoir tué un jeune homme de 25 ans dans la nuit du 15 au 16 mai dernier dans le 16e arrondissement, ont été mis en examen pour "séquestration et meurtre en bande organisée" et placés en détention provisoire, a fait savoir le parquet de Paris, confirmant une information du JDD.

La victime, un ressortissant chinois, avait été retrouvée morte le 16 mai dernier dans son appartement de la rue de la Pompe. Il était alors ligoté au niveau des mains et des pieds, et bâillonné. Il présentait également des traces de strangulations. C'est la propriétaire de l'appartement qui avait donné l'alerte. Ne parvenant pas à joindre son locataire, elle s'était en effet présentée avec des ouvriers dans l'appartement loué et avait découvert le corps inanimé du jeune homme, positionné sur le ventre, sur un lit dans le salon.