Paris : deux morts dans un incendie dans le 6e arrondissement

Les voisins ont été alertés par l'odeur et les fumées sortant des fenêtres et ont immédiatement appelé les secours. À leur arrivée, policiers et pompiers se sont retrouvés face un important incendie dans un immeuble de la rue Notre-Dame-des-Champs (6e arrondissement de Paris).

L'immeuble a été entièrement évacué le temps de l'intervention des secours, et le feu a été circonscrit et entièrement éteint à 2 h 30. "Dans l'appartement sinistré, deux corps entièrement calcinés ont été retrouvés, selon une source policière. Deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital pour urgence relative. Les techniciens du Laboratoire central de la préfecture de police se sont immédiatement rendus sur place pour procéder aux constatations et prélèvement", indique une source policière à TF1info ce mercredi.