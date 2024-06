Deux policiers de la brigade fluviale sont renvoyés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour "homicide involontaire". Le 5 janvier 2018, ces deux fonctionnaires se trouvaient dans une embarcation avec Amandine Giraud lors d'un exercice de la préfecture de police de Paris. Après une immersion dans la Seine, la jeune femme de 27 ans n'était jamais remontée à la surface.

Les recherches avaient duré plusieurs jours, mais ça n'est que près de quatre mois après les faits que le corps de la jeune femme avait été retrouvé, le 30 avril 2018, en aval du pont des Arts et à quelques centaines de mètres du lieu de la disparition. Plus de six ans après la noyade d'Amandine Giraud en janvier 2018 dans la Seine, deux policiers vont être jugés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Paris pour "homicide involontaire".

La policière, âgée de 27 ans, avait disparu le 5 janvier 2018, en plein hiver, lors d'un exercice qui se déroulait à hauteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Celui-ci avait été organisé quelques jours après le passage de la tempête Eleanor alors que la Seine était en crue. Elle se trouvait alors avec plusieurs collègues, dont les deux policiers de la brigade fluviale, aujourd'hui prévenus.

"Il y avait des risques évidents"

Juste après la disparition de la jeune femme, des manquements avaient en effet été pointés du doigt. Au lendemain des faits, et après que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la disparition", confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), "police des polices", le syndicat Unsa-Police avait demandé l'ouverture d'une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles avait été réalisé cet exercice.

"Nous voulons savoir qui a décidé de le maintenir alors qu’il n’y avait aucune urgence et qu’il y avait des risques évidents. Personne ne pouvait l'ignorer. La météo n’était pas bonne, le courant était fort et la crue de la Seine avait commencé. L’exercice aurait pu être différé", avait insisté auprès de TF1info le secrétaire départemental adjoint du syndicat Unsa-Police, Nicolas Pucheu.

La préfecture de police avait assuré de son côté que l'exercice de routine auquel participait la jeune femme était "prévu et encadré". Interrogé par les médias le jour du drame, Philippe Caron, directeur des services techniques de la préfecture de police de Paris, avait expliqué que la jeune femme était"en fonction à la brigade fluviale depuis le 1ᵉʳ septembre 2016" et qu'elle "avait déjà plongée dans des circonstances difficiles". "L'entraînement était un entraînement assez courant" avait ajouté le fonctionnaire.

"On nous a caché la vérité"

Pourtant, fin avril 2018, Le Canard Enchaîné, citant des éléments de l'enquête, avait assuré le contraire des autorités, révélant que l'exercice s'est décidé "sur un coup de tête, le matin même". Au cours de l'exercice, avait détaillé l'hebdomadaire, la corde ou "ligne de vie" qui reliait la jeune femme à un bateau pneumatique amarré au quai de Notre-Dame "a été détachée de l'embarcation à la suite d'une erreur d'appréciation" d'un moniteur. La préfecture de police "a mis six semaines" à suspendre provisoirement le moniteur, révélait encore le journal.

"On nous a caché la vérité. À aucun moment la préfecture de police ne nous a dit qu'une erreur avait été commise, que le moniteur avait donné l'ordre de lâcher la ligne de vie. C'est pourquoi je me suis portée partie civile", avait réagi dans le même article Elisabeth Quissac, mère de la victime, qui avait choisi à l'époque Me Eric Dupont-Moretti comme avocat. C'est son ancien associé, Me Antoine Vey, qui sera à ses côtés à l'audience ce jeudi.

Les deux fonctionnaires encourent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.