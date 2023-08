Paris : une enquête ouverte après le décès d'une femme dans son appartement

C'est la mère de la victime qui a appelé la police dimanche soir, après avoir découvert l'appartement de sa fille en désordre, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis trois jours. Elle possédait un double des clefs. La mère de famille pense d'abord à un cambriolage et téléphone immédiatement à la police. Ils interviennent vers 17h50 et découvrent le corps de sa fille dans la salle de bain.

Selon les premiers éléments d'enquête, son corps a été retrouvé recroquevillé avec un lien autour du cou et des entailles profondes au niveau d'un poignet, dans la salle de bains, près de la cabine de douche, en partie recouvert d'une couverture. De nombreuses traces de sang étaient présentes dans le salon ainsi qu'une couette tâchée de sang a également été retrouvée sur le canapé en partie éventré. Les clefs et les téléphones portables de la victime n'ont pas été retrouvés. Elle était inconnue des services de police.