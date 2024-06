Quatre personnes ont été placées en garde à vue après une rixe qui a fait 5 blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans le 14e arrondissement de Paris, en marge de la Fête de la musique. Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide volontaire", a annoncé le parquet à TF1/LCI.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, rue Didot (14e arrondissement de Paris). Cinq personnes ont été blessées dans une rixe survenue en marge de la Fête de la musique, a indiqué une source policière à TF1/LCI ce samedi.

Selon les premiers éléments, les policiers sont intervenus pour séparer un groupe de six personnes, parmi lesquelles figuraient les cinq blessés pris en charge sur place par les services de secours et hospitalisés dans la foulée. L'une des personnes, blessée plus grièvement à coups de couteau, n'avait plus de pronostic vital engagé ce samedi matin, a indiqué le parquet de Paris à TF1/LCI.

Enquête ouverte

Selon les premiers éléments recueillis, deux hommes auraient abordé une femme, provoquant une altercation au cours de laquelle le compagnon de cette femme et un ami seraient intervenus, selon la source policière.

L'un des deux individus ayant abordé la femme aurait alors sorti un couteau, blessant plusieurs personnes. Les deux individus ont été interpellés puis placés en garde à vue, ainsi que le compagnon de cette femme.

Sollicité par TF1/LCI sur ces faits, le parquet a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête du chef de "tentative d'homicide volontaire", confiée au commissariat du 14e arrondissement. Au total, quatre personnes ont été placées en garde à vue. "Les investigations se poursuivent notamment afin de déterminer le déroulement exact des faits et le degré d'implication de chacun des mis en cause", a-t-il ajouté.