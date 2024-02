Paris : enquête ouverte pour "tentative de meurtre en raison de la religion" après une violente agression en pleine rue

Un homme de confession juive affirme avoir été agressé, lundi soir à Paris, par un ami d'enfance qui tenait des propos antisémites. Six coups de couteau lui ont été portés dans le dos, son pronostic vital n'étant pas engagé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tentative de meurtre en raison de la religion".

Une agression en plein Paris. Lundi 12 février, vers 18h30, un homme de confession juive a été agressé dans le 14ᵉ arrondissement de la capitale alors qu'il marchait sur un trottoir rue de la Tombe Issoire, dans le sud de la ville. D'après la police à TF1-LCI, un individu s'est jeté sur lui en tenant des propos antisémites, avant de lui porter six coups de couteau dans le dos et de prendre la fuite. La victime a été prise en charge par les pompiers et transportée à l'hôpital Saint-Joseph (Paris), sans pronostic vital engagé.

Le mis en cause interpellé

Elle affirme connaître son agresseur présumé. Toujours selon la police, l'homme lui a indiqué que l'auteur des faits était l'un de ses amis d'enfance. À plusieurs reprises, la victime aurait déposé plainte contre lui pour appels malveillants, menaces de mort et propos antisémites. Le mis en cause a ensuite été interpellé par les effectifs de la brigade anticriminalité suite à un dispositif de surveillance mis en place au niveau de son domicile, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris.

L'affaire est désormais entre les mains de la justice. Le parquet de Paris a confirmé ce mardi à TF1-LCI avoir ouvert une enquête pour "tentative de meurtre en raison de la religion", précisant que le troisième district de police judiciaire était saisi des investigations. Selon la même source, la victime présumée et le mis en cause sont tous deux âgés de 35 ans.