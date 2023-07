Mort d'une femme poussée sur les voies du RER à Paris : le suspect transféré en psychiatrie

"La poursuite de sa garde à vue a été considérée comme incompatible avec son état de santé." Le parquet de Paris a annoncé ce samedi que l'homme suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails du RER B à la station Cité universitaire a été transféré dans la soirée de vendredi à l'infirmerie psychiatrique.

Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas permis d'établir de lien entre l'auteur et la victime, âgée de 52 ans et de nationalité algérienne. Éjectée du quai, cette dernière n'avait pas eu le temps de remonter sur le quai à temps et a été percutée, la blessant mortellement.