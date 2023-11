Les concerts parisiens du rappeur Freeze Corleone annulés par la préfecture de police

La préfecture de police de Paris a annulé les concerts de Freeze Corleone prévus les 24 et 25 novembre au Zénith. Les textes du rappeur contiennent des "références complotistes et antisémites", indique la police, craignant "des troubles à l'ordre public".

Les concerts du rappeur Freeze Corleone prévus au Zénith de Paris les 24 et 25 novembre ont été annulés par la préfecture de police de Paris dans un arrêté, initialement relayé par France Info. Ces représentations entraînaient "des risques sérieux que des troubles à l'ordre public surviennent et que des propos antisémites (...) soient tenus", estime la préfecture de police.

L'arrêté indique que "les textes de ses productions musicales contiennent de nombreuses références complotistes et antisémites" et "plusieurs de ses propos ont fait l'objet de signalements et d'enquêtes judiciaires". La préfecture de police cite notamment des paroles telles que : "J'arrive déterminé comme Adolf dans les années 30" ou encore "RAF de la Shoah".

Un contexte de recrudescence des actes antisémites

"Les concerts programmés interviennent dans un contexte géopolitique particulièrement tendu", ajoute l'arrêté de la préfecture de police, qui estime que "l'évolution de la situation" est "de nature à (...) importer les tensions nées de ce conflit sur le sol national". Plus de 1500 actes antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque du 7 octobre, rappelle l'arrêté.

Le rappeur, de son vrai nom Issa Lorenzo Diakhaté, avait été lâché en 2020 par son label, Universal Music, qui avait dénoncé des "propos racistes inacceptables". Le parquet de Paris avait, à l'époque, ouvert une enquête pour "provocation à la haine raciale" dans ses clips et chansons. Plus récemment, en février dernier, l'un de ses concerts à Rennes avait été interdit par un arrêté municipal, avant que le tribunal administratif de la ville suspende cette décision.

Il devait se produire au Zénith de Paris ce samedi 25 novembre ainsi qu'avec le collectif 667 la veille.