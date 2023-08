Il gare sa voiture volée... devant les locaux de la police

Dans le logement, les enquêteurs retrouvent aussi une valise. À l'intérieur se trouvent une réplique de fusil d'assaut avec un viseur tactique et un laser, ainsi qu'un silencieux et neuf chargeurs pour billes "airsoft". Dans un autre sac, l'homme stockait deux pistolets, sept chargeurs, dix cartouches d'air comprimé et quatre mines anti-personnel, des masques et une dizaine de grenades. L'ensemble du matériel était destiné à un usage "airsoft". Le commissariat de Paris centre poursuit l'enquête.