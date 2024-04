Intrusion au consulat d'Iran avec de faux explosifs : l'homme condamné à 10 mois de prison avec sursis

Un homme de 61 ans qui s'était introduit au consulat d'Iran à Paris, vendredi, provoquant une vaste opération de police, a été condamné lundi. Cet opposant au régime iranien a expliqué avoir voulu "se venger".

Un homme d'origine iranienne qui s'était introduit vendredi dans le consulat d'Iran à Paris avec des grenades factices a été condamné lundi à 10 mois de prison avec sursis. L'homme âgé de 61 ans, qui vit en France depuis de longues années, a également été condamné par le tribunal correctionnel à une obligation de soins, une interdiction de porter une arme et une interdiction de paraître au consulat, ainsi que dans le 16e arrondissement de Paris où les faits ont eu lieu.

Le prévenu, qui s'exprime dans un français correct mais souffre de problèmes d'audition, comparaissait pour "menace de mort" et "violences avec préméditation". À la barre, l'homme a expliqué qu'il n'avait voulu "menacer personne", mais avait souhaité "se venger" des autorités iraniennes, "terroristes" à ses yeux. La veille des faits, "on m'a informé que mon cousin avait été pendu en Iran, et que ma sœur avait été arrêtée", a affirmé Nicolas K., qui réside en banlieue parisienne et participe régulièrement à des manifestations d'opposants iraniens à Paris.

"J'ai envie de mourir, je suis à bout"

Vendredi après-midi, il était entré dans la section consulaire de l'ambassade d'Iran, muni d'un gilet avec des explosifs factices.

Selon des témoins, dont le récit était rapporté à l'audience par le président du tribunal, il avait "fait tomber des drapeaux" iraniens, et répété "j'ai envie de mourir, je suis à bout". L'intervention des négociateurs de la Brigade rapide d'intervention (BRI) avait finalement permis l'interpellation du sexagénaire, qui était de lui-même sorti du bâtiment sans son gilet.

En octobre, Nicolas K. avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir mis le feu à des pneus devant la grille de l'ambassade d'Iran, au même endroit. Pour ces faits, il avait écopé de huit mois de prison avec sursis, et avait fait appel. Son nouveau procès, initialement prévu ce lundi devant la Cour d'appel, a été reporté au 24 juin.