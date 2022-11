Paris : jugé aux assises pour viol, un accusé confronté à une vidéo de l'agression tournée par la victime

Sur la vidéo, l'agresseur présumé apparaît face à Louise. Celle-ci est contre un rideau métallique. À plusieurs reprises, la jeune femme lui dit :"Laisse-moi passer putain !". "Regarde, touche d'abord, touche ! Tu vois". L'individu saisit le poignet de Louise et dirige sa main vers son sexe. "Mais quoi qu'est-ce que tu fais ? Arrête !" demande la jeune femme.

Louise le repousse, répète qu'elle veut rentrer chez elle. Lui, insiste. "Te laisser comme ça c'est trop dangereux", lui dit-il en référence à son état d'ébriété. "Lui, il allait te violer", poursuit-il, dénonçant le premier homme qui l'avait accostée. Il lui propose même de lui commander un VTC pour rentrer, ou de l'accompagner au commissariat.

Louise lui dit qu'elle habite à côté, qu'elle veut juste rentrer. "Je te fais juste des bisous et je m'en vais", insiste son interlocuteur. La jeune femme se met à sangloter puis lâche "Non ! Stop ! Stop !". 'Laisse-moi juste prendre du plaisir et je pars" lâche l'homme. "Non" répète en vain Louise. L'individu lui dit alors qu'il est "excité", qu'il a "un gros truc". "Ce qui est sûr, c'est que si je te fais l'amour, tu ne voudras plus jamais me lâcher", se vante-t-il, pantalon ouvert. "Je ne veux pas que tu me fasses l'amour, je veux juste rentrer chez moi", implore Louise.

Il lui impose une pénétration digitale mais n'en reste pas là. Profitant de la vulnérabilité de la jeune femme, il la raccompagne chez elle, monte, la contraint à une relation sexuelle, digitale et pénienne, et repart 20 minutes plus tard, en attestent les images extraites des caméras de vidéosurveillance de la ville de Paris.