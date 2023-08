Paris : l'explosion dans le 18ᵉ arrondissement provoquée par une cigarette ?

Le commissariat du 18ᵉ arrondissement a été chargé de l'enquête, portant sur "des faits de blessures involontaires suivies d'incapacité de travail supérieure à trois mois", rappelle le parquet. Selon l'adjoint au logement à la mairie de Paris, Ian Brossat, contacté par l'AFP, cet hôtel privé était occupé "par des femmes et hommes isolés sans enfants". Ce mardi, la partie est de la rue du Nord demeure inaccessible avec un "filtrage" assuré par la police municipale, présente en permanence, a indiqué la mairie du 18ᵉ.

Outre le bâtiment en question, trois immeubles mitoyens ont été évacués, et un site de protection maternelle et infantile situé juste en face est resté fermé "par sécurité", selon la même source. Sur ce périmètre, environ une cinquantaine de personnes ont été évacuées et 25 personnes, "représentant 18 foyers", ont été relogées provisoirement, précise la mairie d'arrondissement.