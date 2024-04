Paris : l'homme interpellé devant le consulat d'Iran jugé ce lundi pour "menaces de mort"

L'homme interpellé vendredi devant le consulat d'Iran sera jugé ce lundi à Paris pour "menaces de mort". Cet Iranien né en 1963 avait pénétré dans le bâtiment avec sept fausses grenades fixées sur un gilet. Selon des témoins, il a évoqué l’exécution récente de deux de ses proches et dit vouloir mourir.

L’expertise psychiatrique réalisée au cours de la garde à vue n’a pas relevé de trouble du discernement. Lundi 22 avril, à l'issue de son audition, l'homme, interpellé vendredi devant le consulat d'Iran, dans le 16e arrondissement de Paris, sera jugé en comparution immédiate à 13h30 devant le tribunal judiciaire de Paris pour "menaces de mort".

Il y a trois jours, peu après 13 heures, cet Iranien né en 1963 avait pénétré dans le bâtiment avec un gilet explosif qui s'est avéré factice. "Cinq témoins ont été entendus. Tous ont affirmé que le mis en cause était entré au sein du consulat, avait fait tomber des drapeaux de la République islamique, en prononçant un discours d’opposition en gardant son calme. Il avait évoqué l’exécution récente de deux de ses proches, disant être à bout et vouloir mourir, demandant aux civils de s’éloigner, et souhaitant que les médias soient informés", explique le parquet de Paris ce lundi.

Une personne présente dans le consulat était finalement parvenue à convaincre l'homme de retirer son gilet "porteur de sept fausses grenades". L'individu était ensuite sorti du bâtiment et avait été interpellé par les policiers de la B.R.I (Brigade de recherches et d'intervention).

Rien de suspect à son domicile

Une perquisition a été réalisée après les faits au domicile du suspect. Elle "n’a apporté aucune découverte significative", précise le parquet. Cet individu n'était pas inconnu de la police et de la justice. En octobre dernier, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris en comparution immédiate à la peine de huit mois d’emprisonnement assortis du sursis probatoire et interdiction de paraître dans le 16e arrondissement pendant deux ans, ainsi qu’une interdiction de port d’arme. Il avait fait appel de cette décision, qui n’était donc pas définitive.

Il lui était alors reproché d’avoir mis le feu à des pneus devant la grille de l’ambassade d’Iran le 9 septembre, acte qu’il avait revendiqué en protestation contre le régime iranien. Pour les menaces de mort pour lesquelles il doit être jugé ce lundi, le suspect encourt jusqu'à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende.