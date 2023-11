Une influenceuse jugée ce vendredi pour provocation publique à la haine et apologie du terrorisme

Contactée dans la matinée par TF1info, son avocat Me Ilyacine Maallaoui ignorait s'il allait ou non demander un renvoi. Ce dernier devait voir sa cliente vers midi et souhaitait s'abstenir de tout commentaire sur l'affaire avant l'audience.

Il informe toutefois la presse de deux dépôts de plainte imminents pour lui et sa cliente pour "menaces de mort" notamment. "Nous avons fait des constats d'huissiers. Ma cliente s'est fait pirater son téléphone. Des contenus, notamment des photos d'elle en petite tenue, ont été publiés sur les réseaux, ainsi que son adresse, son adresse mail et son numéro de téléphone. Concernant les menaces, il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis le 3 novembre et ça continue aujourd'hui. Par exemple : 'Sache qu'un tapin restera toujours un tapin, tu n'as qu'à te mettre dans le four pour qu'on ne te reconnaisse plus, tapin!". Quant à moi, j'ai été la cible de plusieurs personnes sur des groupes Telegram", détaille l'avocat.