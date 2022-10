"L'inimaginable est arrivé en pleine journée" : émotion au collège de Lola après son meurtre

Devant le collège, un banc de granit réceptionne les bouquets de fleurs. Plusieurs parents ont voulu accompagner leurs enfants pour cette reprise particulièrement éprouvante. Des agents de la mairie, des membres de la FCPE - un syndicat de parents d'élèves - et des personnels du collège sont également présents pour les accueillir. "Rentrez vite" dit l'un d'eux aux collégiens. Les élèves sont sommés de regagner rapidement l'intérieur de l'établissement pour éviter les journalistes.

"Nous comment vous voulez qu'on ait pas peur ? Une petite tuée, égorgée, qui finit dans une malle en plein après-midi, on doit penser quoi ?", s'agace un papa très inquiet. "Les signalements pour des gens bizarres, on n'arrête pas d'en faire. Les SDF, les fous, mais aussi les drogués, les gars avec des couteaux, le jour comme la nuit, dans la rue, dans le métro. On nous laisse avec tout ça et nos gamins au milieu. Fallait-il attendre que le pire arrive pour que les autorités se bougent ? Si tant est qu'elles fassent quelque chose…", dénonce-t-il.

"Ma fille n'ira plus et ne rentrera plus toute seule du collège, pas pour l'instant en tout cas. J'ai trop peur. L'inimaginable est arrivé en pleine journée, en plein Paris. Comment peut-on être rassurés ?", s'interroge une maman.