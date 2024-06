Des autocollants "Crack Zone" sont apparus dimanche dans une rame de la ligne 7 du métro parisien. Relayées sur les réseaux sociaux, les images pouvaient laisser penser que la RATP était à l’origine de ces collages. Contacté par TF1info, le groupe assure n'avoir pas mis en place ces autocollants, condamne ces agissements et annonce porter plainte.

De nouveaux marquages dans le métro parisien ? Sur le réseau social X, plusieurs usagers relaient une photo sur laquelle on peut voir un plan de stations de métro de la ligne 7, situé au-dessus des portes des rames sur lesquelles figurent, au niveau des stations Porte de la Villette et Stalingrad, des autocollants en forme de triangle, mentionnant "Crack Zone". Ils portent le logo de la RATP détourné pour prendre la forme du visage d'une personne fumant une pipe à crack.

L'image, qui a décontenancé la communauté des usagers de la ligne 7, a pris davantage d'ampleur lorsqu'elle a été relayée dimanche 16 juin sur X par le média Frontières. Le descendant direct du magazine identitaire Livre noir a légendé : "Crack zone : des stickers ont été collés sur les plans de métro à Paris dans le but d’informer les voyageurs des zones à éviter, car l’insécurité y règne."

Alors, à plus d’un mois des Jeux olympiques, la RATP a-t-elle vraiment installé ces autocollants ?

Ceux qui relaient la photo de ces autocollants sèment le doute sur la paternité de ces collages. - Capture d'écran / X

Si le logo est très réaliste et proche de ceux utilisés par la RATP, sur le site de la régie de transports parisienne, la ligne 7 du métro n’apparaît pas avec la vignette en question. De quoi mettre déjà en doute la responsabilité de l'opérateur de transports. Par la voix de son directeur de la communication, Laurent Baude, la RATP a tenu, auprès de TF1info, à clarifier la situation : "Nous condamnons avec fermeté ces affichages sauvages qui détournent la signalétique des lignes de métro".

La RATP recherche les auteurs

Malgré le fait qu’il ne s’agisse que de "cinq stickers environ", tous regroupés dans une seule des 28 rames de la ligne 7, la RATP recherche activement les auteurs de ces collages et annonce "porter plainte" contre ces derniers.

Les environs des stations Porte de la Villette et Stalingrad, toutes deux desservies par la ligne 7, sont des points connus de la circulation et de la consommation du crack dans la capitale. Pourtant, évacué par la police en octobre 2022, le square Forceval, situé à quelques centaines de mètres de la Porte de la Villette, reste encore l'une des places majeures de la consommation et du deal de stupéfiants à Paris.

