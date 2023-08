Le campement de migrants devant l'Hôtel de ville de Paris évacué, 226 personnes mises à l'abri

Depuis début août, quelques dizaines de familles campaient près du parvis : souvent des femmes avec des enfants très jeunes, venues notamment du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Mali. Lundi, la mairie de Paris avait exhorté l'État à organiser une opération de mise à l'abri de ces familles installées là pour demander une solution d'hébergement d'urgence.

"Nous sommes venus en mer, nous avons vu des morts. On vient ici se réfugier et nous n'avons pas de solutions. On dort dehors. Il y a des mères isolées avec des bébés, des femmes enceintes", déplorait lundi Kadi Sissoko, 25 ans. Elle n'avait pas précisé son pays d'origine. "On ne mange pas bien, on ne s'occupe pas de nous. On ne se lave pas. Les associations nous disent qu'il n'y a pas de place alors, on vit dans la rue", confiait également une migrante ivoirienne de 30 ans.